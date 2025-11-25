Brasil.- El Supremo de Brasil deja en firme la sentencia contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha dejado en firme este martes la sentencia de 27 años y tres meses de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, allanando el camino así para que el exmandatario cumpla condena en prisión.

El juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, ha determinado que no caben más recursos y ha abierto la vía para que se ejecuten las condenas contra Bolsonaro, así como contra el diputado y exjefe de la agencia de Inteligencia brasileña (Abin) Alexandre Ramagem y el exministro de Justicia Anderson Torres.

Si bien la defensa de Bolsonaro todavía podía interponer un recurso de revisión, el juez ha concluido que esta posibilidad no es admisible en el momento actual, ya que se requieren al menos dos votos absolutorios de todos los jueces que conforman el Supremo y ya cuando se le condenó en septiembre solo uno de ellos se mostró a favor de descartar el caso en su contra, según 'O Globo'.

Bolsonaro se encuentra arrestado actualmente de manera preventiva en la sede de la Policía Federal de Brasilia ante un posible intento de fuga después de que intentara quitarse la tobillera electrónica mientras se encontraba bajo arresto domiciliario.

El expresidente brasileño fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.

La sentencia de Bolsonaro, que estaba en arresto domiciliario desde agosto, incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.