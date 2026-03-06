Brasil: embajada de Italia invita a Comités a equidad en noticias sobre referéndum

La iniciativa, según se supo, se adoptó tras un informe enviado al embajador de Italia en Brasilia, Alessandro Cortese, por Maria Rosaria Barbato, coordinadora del Partido Democrático para Sudamérica, miembro del Comité del No en Brasil y asesora de los Comités de Minas Gerais. En la comunicación se hacía referencia a la difusión, a través de ciertos canales conectados a la red de Comités en Brasil, de material informativo sobre el referéndum que se consideraba sesgado a favor del voto por el Sí.

Tras el informe, la misión diplomática contactó a los consulados para concientizar a los Comités sobre la importancia de adherirse a los criterios de neutralidad y veracidad en la información institucional durante las elecciones y los referendos. Conforme dosieres, los Comités involucrados han reconocido el problema y ajustado el contenido que difundieron, eliminando los materiales denunciados (ANSA).