Brasil: “En 2026 el candidato será Lula y vencerá”

Así lo declaró Guilherme Boulos, diputado federal y líder del PSOL (Partido Socialismo y Libertad), a ANSA en el marco del seminario "Brasil Hoy", organizado por el *think tank* Esfera.

Consultado sobre si se sentía preparado para asumir el legado de un presidente que cumplirá 81 años en 2026, Boulos aclaró: "Lula es el mayor liderazgo popular en la historia de Brasil. Estoy convencido de que será nuestro candidato, gobernará otros cuatro años y ayudará a construir un futuro popular de izquierda".

De cara a 2030, Boulos imagina "un Brasil con Lula culminando con éxito su cuarto mandato, reduciendo las desigualdades sociales".

Respecto a su posible programa de gobierno, el líder del PSOL enfatiza: "Brasil necesita un proyecto nacional, soberano y popular. Un proyecto que respete a los trabajadores, que ponga fin al sistema 6x1 (seis días de trabajo y uno de descanso), y que cargue el peso de la crisis no sobre el pueblo, sino sobre los superricos y multimillonarios. Solo así Brasil podrá alcanzar lo que es capaz de ser y merece ser". (ANSA).