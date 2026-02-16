Brasil: en Río de Janeiro un seminario para descubrir el sur de Italia

El seminario "Descubriendo el sur de Italia: Una experiencia inmersiva de estudio, arte, historia y cultura en Campania" se celebrará el 23 de marzo y está dirigido a estudiantes, profesores de escuelas y universidades, interesados en programas académicos en Italia y todos los apasionados por la lengua y la cultura italianas.

La presentación destacará las fortalezas de Campania mediante imágenes, fotos y vídeos, presentándola como un destino alternativo y sorprendentemente completo en comparación con los itinerarios turísticos más tradicionales.

Como es tradición, el evento concluirá con la entrega de dos becas de dos semanas, una para el campus de Salerno y otra para el de Nápoles, que incluyen un curso completo de italiano y el pago de la inscripción, válidas durante todo el año 2026.

Una invitación concreta a pasar de la imaginación a la experiencia: no a "visitar" Italia, sino a vivirla. (ANSA).