Brasil: en siete meses, 86.000 denuncias de violencia de género

Esto, según datos proporcionados por la plataforma gubernamental, muestran que el 85% de las denuncias se realizaron por teléfono, el 13% por correo electrónico, el 2% por WhatsApp y menos del 1% en lengua de señas.

El 60% de las víctimas son heterosexuales y el 45% afrodescendientes. Muchas víctimas llevan años conviviendo con la violencia.

Más del 20% de los casos comenzaron hace más de un año, el 9% hace más de cinco años y el 8% hace más de diez años. Casi la mitad de los sospechosos son parejas, exparejas o cónyuges.

Más del 40% de los incidentes ocurrieron en el domicilio de la víctima y casi el 30% en alojamiento compartido con el agresor.

Los informes incluyen 35.000 casos de violencia física, 24.000 de violencia psicológica y 3000 de violencia sexual.

Ligue 180 ofrece recepción, orientación y denuncias gratuitas y anónimas, las 24 horas del día. (ANSA).