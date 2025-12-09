Brasil endurece castigos a quienes cometan violencia de género

RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva promulgó una ley que refuerza las medidas de protección para las mujeres que son víctimas de violencia de género, un movimiento bien recibido por activistas feministas, aunque también exigen más fondos para la prevención.

La introducción de la ley llega en un momento de indignación en Brasil por los casos récord de violencia contra las mujeres y una serie de incidentes de alto perfil que conmocionaron al país y provocaron manifestaciones generalizadas el domingo.

La ley, publicada en el diario oficial de Brasil el lunes, permite a los jueces tomar medidas para proteger a las víctimas, como suspender o restringir la posesión de armas, retirar al agresor del hogar de la víctima y prohibir el contacto con la víctima.

Las personas que deben seguir las medidas de protección ahora también estarán obligadas a usar un monitor de tobillo. Las víctimas serían notificadas a través de un dispositivo de seguridad si el agresor se acerca a ellas.

La legislación también aumenta las penas por violación de niños menores de 14 años a un máximo de 18 años, en lugar de 15. Si un menor de edad es violado y asesinado, el criminal ahora pasará entre 20 y 40 años tras las rejas, en lugar de 12 a 30 años.

La exsenadora Margareth Buzetti, del partido de centroderecha Progresistas, fue la autora de la ley que el Senado aprobó en noviembre.

Rachel Ripani, una de las organizadoras de las protestas del domingo, que según ella tuvieron lugar en 90 ciudades brasileñas, elogió la firma de la ley.

"Es muy positivo, pero también es una señal importante de cómo estas leyes terminan siendo relegadas a un segundo plano sin presión pública", dijo a The Associated Press.

Violencia filmada

La semana pasada, Ripani convocó manifestaciones tras una serie de casos que mostraron una crueldad particular. Señaló el caso de Taynara Souza Santos, quien fue atropellada por su exnovio y atrapada por el coche, que la arrastró sobre el concreto durante 1.000 kilómetros (0,6 millas). Las lesiones de la mujer de 31 años fueron tan graves que le amputaron las piernas. Las imágenes del incidente se volvieron virales.

En otro caso impactante, la profesora de inglés Catarina Kasten fue violada y asesinada por estrangulamiento en un sendero junto a una playa cuando se dirigía a una clase de natación, el 21 de noviembre en la ciudad sureña de Florianópolis.

Y el 28 de noviembre, un trabajador administrativo de una escuela en Río de Janeiro disparó a dos de sus colegas femeninas. La hermana de una de las víctimas, Alline de Souza Pedrotti, dijo que él no aceptaba tener jefas mujeres.

A principios de este año, un video de una mujer siendo golpeada más de 60 veces por su novio en un ascensor también se volvió viral. Posteriormente, se sometió a una cirugía de reconstrucción facial.

"Esta violencia está siendo filmada y vista", declaró Ripani. "La gente lo ve y se pregunta por qué no hay castigo".

Más de una de cada tres mujeres en Brasil fue víctima de violencia sexual o de género a lo largo de un año, según un informe de 2025 del Foro Brasileño de Seguridad Pública, el número más alto desde que comenzaron los registros en 2017.

Hace una década, Brasil aprobó una ley que reconoce el crimen de feminicidio, definido como la muerte de una mujer en el ámbito doméstico o como resultado del desprecio hacia las mujeres.

El año pasado, 1.492 mujeres fueron víctimas de feminicidio, el número más alto desde que se introdujo la ley en 2015, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Eficiencia cuestionada

En octubre de 2024, Lula promulgó una ley que estipula que aquellos condenados por feminicidio enfrentarán una sentencia de entre 20 y 40 años, en lugar de entre 12 y 30 años.

Isadora Vianna, socióloga de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, observó que las penas más severas para los autores de violencia sexual contra mujeres y niños son populares tanto entre progresistas como conservadores, pero que los estudios indican que son ineficaces para prevenir los crímenes.

En cuanto a las víctimas infantiles, llevar a cabo clases de educación sexual en la escuela y proponer un espacio para que los niños hablen sería mucho más efectivo, dijo.

"Pero avanzar en este tema es muy difícil porque el debate legislativo está guiado por valores morales en lugar de estudios técnicos", afirmó.

Tatianny Araújo, activista por los derechos de las mujeres y miembro de un grupo de derechos al aborto, indicó que la prioridad debería ser las políticas preventivas, como un aumento en los presupuestos para combatir la violencia sexual y la capacitación del poder judicial, los trabajadores de la salud y los servicios sociales que entran en contacto con las víctimas.

"Ningún cambio penal tendrá éxito, porque debajo todavía tenemos la misma estructura sexista, misógina y racista que nos daña, viola y mata", expresó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.