Brasil endurece las normas de capital mínimo obligatorio, lo que podría afectar a 500 empresas
BRASILIA, 3 nov (Reuters) -
Brasil estableció nuevas normas que elevan el capital mínimo exigido a las instituciones financieras para operar en el país a 9.100 millones de reales (US$1.680 millones), desde los 5.200 millones de reales, informó el lunes el Banco Central de Brasil.
Alrededor de 500 empresas podrían verse afectadas y los cambios podrían alentar salidas del mercado, fusiones o reestructuraciones corporativas, dijo el banco en un comunicado.
El nuevo marco basará los requisitos mínimos de capital y patrimonio neto en las actividades realizadas por las instituciones, en lugar de en su clasificación.
Las entidades que usen el término "banco" o expresiones similares en su nombre estarán sujetas a un colchón de capital adicional, añadió. Las normas entrarán en vigor inmediatamente, con una aplicación escalonada hasta enero de 2028.
(1 dólar = 5,4039 reales) (Reporte de Bernardo Caram; Redacción de Isabel Teles; edición en español de Javier López de Lérida)
