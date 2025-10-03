Brasil-España: duelo a muerte para evitar un fracaso monumental en el Mundial Sub-20

España y Brasil se enfrentarán en un duelo a muerte el sábado en el Estadio Nacional de Santiago, en la que una de las dos selecciones campeonas del mundo puede consumar un fracaso rotundo en el Mundial Sub-20 en Chile.

Marruecos dio la sorpresa al clasificarse a los octavos de final como líder del considerado grupo de la muerte, en el que España y Brasil se perfilaban como favoritos en la previa.

Sin embargo, la Canarinha y la Rojita cayeron ante los africanos y empataron ante México, que completa la zona.

Con un punto cada una, tienen que esperar que México (2) no le gane a Marruecos (6) y así soñar con el segundo lugar o al menos clasificar como uno de los cuatro mejores terceros del certamen.

"No todos los días se juega un España-Brasil y con la posibilidad de poder clasificarte, así que muy ilusionado por el partido de mañana", dijo a la AFP el técnico español Francisco Gallardo.

El duelo empezará a las 17H00 (20H00 GMT) en Santiago, en el que un empate podría incluso eliminar a ambas escuadras.

"Sabemos que será un gran partido, un encuentro muy difícil, pero estamos concentrados en hacer un gran partido y avanzar a la siguiente fase", dijo el lateral Léo Derik tras un entrenamiento previo al duelo con España.

- Mantener el modelo -

Como suele hacer España, ya sea en categorías inferiores o en la selección absoluta, ha dominado los encuentros, pero ese control no se ha traducido en goles.

"Nosotros venimos trabajando en base a un modelo de juego. No vamos a cambiarlo porque eso es lo que nos ha hecho llegar aquí", afirmó Gallardo a la AFP.

Para el técnico español, que evitó referirse a una posible eliminación, sería una preocupación que "no tuviéramos ocasiones (...) yo creo que es cuestión de tiempo" anotar goles.

Con la ausencia de jugadores como la estrella Lamine Yamal, o los defensores Pau Cubarsí o Dean Huijsen, la Rojita confiará en su delantero estrella Iker Bravo, que ya anotó de penal en el empate 2-2 ante México.

"Un Mundial es de los torneos más importantes y lo preparamos con mucha ilusión y mucha hambre. Te pueden salir mejor o peor las cosas, pero la intensidad y el trabajo no se negocia", afirmó a la AFP el defensor Izán Merino.

- Un Brasil apagado -

Brasil es la segunda selección con más coronas del Mundial Sub-20, con cinco consagraciones, pero en Chile apenas ha mostrado su mejor versión.

No cuenta con estrellas como Estêvão o Endrick, pero tampoco tuvo al referente de esta selección: Pedrinho. El delantero solo consiguió permiso del Zenit ruso para participar en la segunda ronda.

En la derrota contra Marruecos, por 2-1, el público local incluso gritó "ole" cada vez que el seleccionado africano empezaba a juntar pases.

“Ahora toca tranquilizarse y, mientras haya un mínimo de 1% de posibilidades, seguiremos adelante”, afirmó el defensor y capitán brasileño Iago Teodoro, tras la derrota ante Marruecos.

axl/cl