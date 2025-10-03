LA NACION

Brasil-España: duelo a muerte para evitar un fracaso monumental en el Mundial Sub-20

España y Brasil se enfrentarán en un duelo a muerte el sábado en el Estadio Nacional de Santiago, en

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Copa del Mundo de FIFA de selecciones
Brasil-España: duelo a muerte para evitar un fracaso monumental en el Mundial Sub-20picture alliance - picture alliance

España y Brasil se enfrentarán en un duelo a muerte el sábado en el Estadio Nacional de Santiago, en la que una de las dos selecciones campeonas del mundo puede consumar un fracaso rotundo en el Mundial Sub-20 en Chile.

Marruecos dio la sorpresa al clasificarse a los octavos de final como líder del considerado grupo de la muerte, en el que España y Brasil se perfilaban como favoritos en la previa.

Sin embargo, la Canarinha y la Rojita cayeron ante los africanos y empataron ante México, que completa la zona.

Con un punto cada una, tienen que esperar que México (2) no le gane a Marruecos (6) y así soñar con el segundo lugar o al menos clasificar como uno de los cuatro mejores terceros del certamen.

"No todos los días se juega un España-Brasil y con la posibilidad de poder clasificarte, así que muy ilusionado por el partido de mañana", dijo a la AFP el técnico español Francisco Gallardo.

El duelo empezará a las 17H00 (20H00 GMT) en Santiago, en el que un empate podría incluso eliminar a ambas escuadras.

"Sabemos que será un gran partido, un encuentro muy difícil, pero estamos concentrados en hacer un gran partido y avanzar a la siguiente fase", dijo el lateral Léo Derik tras un entrenamiento previo al duelo con España.

- Mantener el modelo -

Como suele hacer España, ya sea en categorías inferiores o en la selección absoluta, ha dominado los encuentros, pero ese control no se ha traducido en goles.

"Nosotros venimos trabajando en base a un modelo de juego. No vamos a cambiarlo porque eso es lo que nos ha hecho llegar aquí", afirmó Gallardo a la AFP.

Para el técnico español, que evitó referirse a una posible eliminación, sería una preocupación que "no tuviéramos ocasiones (...) yo creo que es cuestión de tiempo" anotar goles.

Con la ausencia de jugadores como la estrella Lamine Yamal, o los defensores Pau Cubarsí o Dean Huijsen, la Rojita confiará en su delantero estrella Iker Bravo, que ya anotó de penal en el empate 2-2 ante México.

"Un Mundial es de los torneos más importantes y lo preparamos con mucha ilusión y mucha hambre. Te pueden salir mejor o peor las cosas, pero la intensidad y el trabajo no se negocia", afirmó a la AFP el defensor Izán Merino.

- Un Brasil apagado -

Brasil es la segunda selección con más coronas del Mundial Sub-20, con cinco consagraciones, pero en Chile apenas ha mostrado su mejor versión.

No cuenta con estrellas como Estêvão o Endrick, pero tampoco tuvo al referente de esta selección: Pedrinho. El delantero solo consiguió permiso del Zenit ruso para participar en la segunda ronda.

En la derrota contra Marruecos, por 2-1, el público local incluso gritó "ole" cada vez que el seleccionado africano empezaba a juntar pases.

“Ahora toca tranquilizarse y, mientras haya un mínimo de 1% de posibilidades, seguiremos adelante”, afirmó el defensor y capitán brasileño Iago Teodoro, tras la derrota ante Marruecos.

axl/cl

LA NACION
Más leídas
  1. La mina de Guatemala de la que Espert dijo que cobró está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
    1

    La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado

  2. Quién es el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina
    2

    Quién es Jorge Abello, el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina

  3. Los mundos de Colapinto: el error de conducción que lo relegó en la práctica y el respaldo de un nuevo hombre en Alpine
    3

    Colapinto en Singapur: el error de conducción que lo relegó en la práctica y el respaldo de un nuevo hombre en Alpine

  4. Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses
    4

    Triple crimen: Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses

Cargando banners ...