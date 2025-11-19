Brasil. España se adhiere en la COP30 a la Declaración de Belém para descarbonizar la industria pesada

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado desde la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) que España se ha adherido a la Declaración de Belém sobre Industrialización Verde Global, que busca acelerar la descarbonización de la industria pesada y promover un modelo de desarrollo sostenible y justo en todo el mundo.

En concreto, la iniciativa quiere impulsar la industrialización verde; reforzar la cooperación internacional en tecnología, financiación y capacidades; y mejorar la coordinación global para identificar proyectos industriales verdes de alto impacto.

Además, propone contribuir al lanzamiento antes de la próxima Cumbre del Clima de un Secretariado internacional encargado de coordinar las iniciativas de industrialización verde, monitorizar progresos y articular prioridades globales. Este estaría alojado en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, por sus siglas en inglés).

"Con su adhesión, España se suma a un grupo de países referentes en acción climática, reforzando su compromiso con la descarbonización industrial, la innovación tecnológica y la cooperación internacional, especialmente con los países del Sur Global", ha destacado el departamento dirigido por Aagesen.