Brasil espera un acuerdo comercial Mercosur-EAU para finales de 2025: ministro

RÍO DE JANEIRO, 16 sep (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, dijo el martes que espera que el acuerdo comercial entre el bloque Mercosur y los Emiratos Árabes Unidos esté finalizado para fines de 2025, antes de que Brasil concluya su presidencia del bloque.

Las negociaciones para el acuerdo, que comenzaron en 2024, tienen como objetivo principal eliminar o reducir los aranceles aduaneros y facilitar las inversiones y los servicios entre las dos partes.

El bloque Mercosur agrupa además de Brasil a Argentina, Uruguay y Paraguay. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier; Escrito por Isabel Teles; Editado en Español por Manuel Farías)