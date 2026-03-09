Brasil: esposa de juez de la Corte admite haber defendido a banquero del escándalo

La abogada Viviane Barci de Moraes admitió haber prestado servicios para el Banco Master, entre febrero de 2024 y noviembre de 2025, confirmando la revelación del diario O Globo, a partir de la cual se reavivaron los pedidos de impeachment contra el magistrado del Supremo.

El jefe de la bancada opositora, el diputado Cabo Gilberto Silva, planteó que las informaciones sobre el vínculo contractual de la abogada Barci de Moraes con Vorcaro tornaron "impostergable" el impeachment del magistrado Moraes.

En su comunicación, la Barci de Moraes asegura no haber litigado en causas del Master frente al Supremo, y que su labor se resumió a asesoría en una serie de ítems con gestión transparente y sujeta a principios éticos.

La asesoría finalizó en noviembre del año pasado cuando el Banco Central decretó la liquidación del Master por operaciones fraudulentas y la Policía Federal arrestó a su dueño, Vorcaro, cuando intentaba huir de Brasil en su jet privado.

Ese fue el primer arresto de Vorcaro que volvió a ser preso la semana pasada en San Pablo, de donde fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Papuda, en Brasilia, donde permanece en una celda individual. (ANSA).