Brasil: estafaron a la madre de Adriano

Adriano, de 43 años y conocido en Río de Janeiro como el "Emperador", publicó un video en redes sociales después de que su madre fuera víctima de una estafa mediante inteligencia artificial.

Un impostor, haciéndose pasar por Adriano, logró convencerla de depositar en una cuenta falsa más de $15.000 reales, aproximadamente US$2.400.

"Hola a todos, estoy aquí para advertirles sobre algo muy grave.

Mi madre acaba de depositar más de $15.000 reales en una cuenta que se hacía pasar por mí", afirma Adriano en un video publicado en redes sociales y difundido por los principales medios brasileños.

Adriano aclaró que no cambió su número de teléfono e instó a todos a tener cuidado con las solicitudes sospechosas: "No hagan eso, mi número sigue siendo el mismo", subrayó.

A continuación, Adriano se dirigió directamente al estafador, a quien le concedió 24 horas para que devuelva el dinero.

"Será mejor que devuelvas el dinero, porque iré a buscarte. Con la madre, la abuela y la familia no se jode. Les doy 24 horas para que devuelvan el dinero. Tengan cuidado, hay muchos estafadores, pero cuando se trata de familia, es diferente", completó Adriano, quien se retiró del fútbol en 2016. (ANSA).