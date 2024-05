Brasil estudiará cambios en cálculo de pensiones en revisión del gasto, dice ministra

Por Marcela Ayres y Bernardo Caram

BRASILIA, 8 mayo (Reuters) - El Ministerio de Planificación de Brasil se prepara para revisar de nuevo el gasto público, incluyendo cambios en el cálculo de las pensiones y beneficios laborales, pero no planea ninguna implementación inmediata, dijo la ministra a Reuters.

Las revisiones se harán antes de diciembre y cualquier medida consecuente no se aplicaría hasta 2025 o 2026, dijo la ministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet.

"Mientras haya grasa que recortar, no necesitamos profundizar en cuestiones más espinosas y delicadas, que necesitarían peores condiciones fiscales y presupuestarias y la implicación de la clase política", dijo en una entrevista el martes.

El objetivo de la revisión es mejorar la calidad del gasto público, según Tebet, que considera que la introducción de nuevas reglas fiscales en 2023 y el crecimiento económico estabilizarán la deuda pública brasileña.

El gasto discrecional del Gobierno se reducirá a cero en 2027, dijo Tebet, dada la tendencia actual de los gastos obligatorios que invaden la asignación de recursos para gastos generales.

Las nuevas reglas fiscales aprobadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva restringen la expansión del gasto anual, aunque de forma más laxa que el anterior límite de gasto que estuvo en vigor durante los dos gobiernos anteriores de Brasil.

"Tengo que preparar una lista de soluciones, aunque se queden en un cajón, para cuando se necesiten", dijo, añadiendo que las circunstancias políticas determinarán si se utilizan a principios de 2025, a finales de 2025 o sólo en 2026.

Tras las recientes señales de altos funcionarios del Gobierno sobre la necesidad de frenar el gasto en pensiones, que provocaron una fuerte reacción del Partido de los Trabajadores de Lula, Tebet dijo que el Ministerio está evaluando la desvinculación de las pensiones y las prestaciones laborales de una política de aumentos reales del salario mínimo.

Sin embargo, subrayó que las posibles soluciones podrían mantener los aumentos reales mediante una fórmula diferente y aplicarse a determinadas prestaciones de forma individual.

El ministro dijo que el Gobierno no opera con un límite en los gastos extraordinarios aún no definidos en los que incurrirá este año debido a las históricas inundaciones en el sureño estado de Rio Grande do Sul. Pero dijo que el dinero no tendría ningún efecto sobre la deuda pública. (Reporte de Marcela Ayres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

