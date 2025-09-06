LA NACION

Brasil: Evacuada en helicóptero una brasileña de la vía ferrata de Socueva al no poder continuar la ruta

Brasil: Evacuada en helicóptero una brasileña de la vía ferrata de Socueva al no poder continuar la

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Brasil: Evacuada en helicóptero una brasileña de la vía ferrata de Socueva al no poder continuar la
Brasil: Evacuada en helicóptero una brasileña de la vía ferrata de Socueva al no poder continuar la HAITHAM AL-SHUKAIRI - AFP

SANTANDER, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha evacuado este sábado a una mujer de 40 años, de nacionalidad brasileña y afincada en Valladolid, tras no poder continuar la ruta que estaba realizando en la vía ferrata de Socueva, en Arredondo, por lo que dio aviso al 112. El Centro de Atención a Emergencias movilizó hasta el lugar a la aeronave del Ejecutivo, que se situó en una vertical para bajar al rescatador en una operación de grúa. Una vez con ella, la aseguró y ambos fueron izados a bordo.

Posteriormente, el helicóptero dejó a la afectada en el lugar donde tenía su vehículo, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.

LA NACION
Más leídas
  1. Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria, y ahora es Australia el candidato fuerte
    1

    Los Pumas pecaron de atrevidos y dejaron escapar la victoria ante Australia en el Rugby Championship

  2. Varias explicaciones y una queja de Felipe Contepomi tras la derrota de los Pumas en Australia
    2

    Felipe Contepomi y una airada queja tras la derrota de los Pumas ante Australia: “No sé adónde vamos con estas cosas”

  3. Novias creadas con IA: la nueva tecnología a la que recurren cada vez más hombres para evitar el rechazo
    3

    Novias creadas con IA: la nueva tecnología a la que recurren cada vez más hombres para evitar el rechazo

  4. Una semana después de sus críticas, qué dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine
    4

    Qué dijo Briatore sobre el futuro de Colapinto en Alpine, tras la confirmación de Gasly hasta 2028

Cargando banners ...