Brasil: Evacuada en helicóptero una brasileña de la vía ferrata de Socueva al no poder continuar la ruta
SANTANDER, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -
El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha evacuado este sábado a una mujer de 40 años, de nacionalidad brasileña y afincada en Valladolid, tras no poder continuar la ruta que estaba realizando en la vía ferrata de Socueva, en Arredondo, por lo que dio aviso al 112. El Centro de Atención a Emergencias movilizó hasta el lugar a la aeronave del Ejecutivo, que se situó en una vertical para bajar al rescatador en una operación de grúa. Una vez con ella, la aseguró y ambos fueron izados a bordo.
Posteriormente, el helicóptero dejó a la afectada en el lugar donde tenía su vehículo, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.
