Brasil: Evasión masiva de una cárcel en el estado de Amazonas
Catorce detenidos se fugaron de la ciudad de Maues.
Conforme informes oficiales iniciales, los reclusos aprovecharon la hora libre para escapar por un agujero en la puerta de seguridad de la prisión, ubicada a unos 300 kilómetros de la capital del estado, Manaos. Las fuerzas de seguridad han intensificado los patrullajes en la zona y municipios aledaños, con la esperanza de localizar a los demás fugitivos en las próximas horas.
El diputado estatal Dan Cámara, expolicía, denunció en una declaración a medios locales las graves deficiencias estructurales del sistema penitenciario de Amazonas, citando la falta de personal, la infraestructura inadecuada y los problemas crónicos de seguridad.
Brasil cuenta actualmente con aproximadamente 705.000 reclusos y otros 235.000 bajo medidas alternativas, como el arresto domiciliario. Organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando el hacinamiento en las cárceles brasileñas, a menudo en condiciones precarias y, en muchos casos, bajo el control de organizaciones criminales que continúan realizando actividades ilícitas desde dentro de las instituciones. (ANSA).