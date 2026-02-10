Brasil examina acuerdo comercial entre EEUU y Argentina por posible conflicto con Mercosur, según fuentes

Por Lisandra Paraguassu y Lucinda Elliott

BRASILIA/MONTEVIDEO, 10 feb (Reuters) -

Brasil está analizando un acuerdo comercial anunciado la semana pasada entre Estados Unidos y Argentina debido a la preocupación de que viole las normas del bloque comercial sudamericano Mercosur, según informaron a Reuters tres fuentes con conocimiento directo del asunto. Los diplomáticos brasileños están analizando minuciosamente el documento difundido por Washington el viernes para determinar el alcance del acuerdo. A primera vista, parece que supera los límites establecidos para los acuerdos bilaterales por los miembros del Mercosur, según dos de las fuentes.

Para reforzar el poder de intermediación del bloque, el Mercosur restringe el alcance de los acuerdos comerciales que pueden firmar sus miembros con terceros países.

El año pasado, en medio de las tensiones comerciales mundiales provocadas por el presidente estadounidense Donald Trump, Argentina solicitó y obtuvo una ampliación temporal de las exenciones al Arancel Externo Común del bloque. A Brasil y Argentina se les concedieron 150 excepciones a cada uno, mientras que Uruguay y Paraguay recibieron cuotas mayores.

Al ser preguntado sobre el escrutinio brasileño del acuerdo, un funcionario argentino dijo que "las reducciones arancelarias anunciadas para los productos estadounidenses entran dentro de la lista de 150 excepciones a las que tiene derecho Argentina".

Sin embargo, funcionarios brasileños dijeron a Reuters que el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Argentina parece abarcar cerca de 200 artículos.

"Lo estamos analizando muy detenidamente para poder ser justos", dijo una de las fuentes.

Los Gobiernos de Brasil y Uruguay se negaron a hacer comentarios.

Los Ministerios de Relaciones Exteriores de Paraguay y Argentina no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

EL MERCOSUR SE ENFRENTA A REPETIDAS TENSIONES

Otra fuente señaló que el pacto comercial bilateral podría tropezar con otros asuntos no arancelarios, como las normas de origen del Mercosur para bienes, servicios y barreras técnicas.

La misma fuente dijo que la iniciativa del presidente argentino

Javier Milei, uno de los aliados más cercanos de Trump en la región, de iniciar conversaciones unilaterales con Washington dificultaría la inclusión del acuerdo dentro de las excepciones del año pasado.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, cuando se le preguntó si el Mercosur podría obstaculizar el acuerdo, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno,

dijo que

el bloque comercial no impide a sus miembros celebrar este tipo de alianzas.

Agregó que Milei podría aplicar partes del acuerdo por decreto, aunque el pacto comercial y de inversión en su conjunto requeriría la aprobación del Congreso.

El Mercosur, fundado hace 35 años, se ha enfrentado a repetidas tensiones, ya que sus miembros han tratado de ampliar sus lazos comerciales de forma independiente, aunque ninguno ha llegado a firmar un acuerdo paralelo.

Uruguay estuvo a punto de firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en 2006, pero finalmente desistió por temor a ser expulsado del bloque. Montevideo también ha buscado un TLC

con China, lo que ha generado fricciones con Argentina, Brasil y Paraguay.

En 2019, bajo el mandato del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el entonces ministro de Finanzas, Paulo Guedes, amenazó con abandonar el bloque, acusándolo de frenar las ambiciones comerciales de Brasil.

Ni Bolsonaro ni su sucesor de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, han tomado medidas formales para romper con el Mercosur.

Cuando se le preguntó sobre las posibles consecuencias si el acuerdo de Argentina excede el alcance permitido, un funcionario brasileño respondió que "hay reglas que deben seguirse".

"Si esto realmente ocurre, tendremos que convocar al Consejo del Mercosur y decidir qué hará el bloque", añadió el funcionario.

La próxima cumbre del grupo está prevista para finales de junio, en Asunción, cuando Paraguay ceda la presidencia rotatoria del bloque a Uruguay.

La respuesta tendrá que decidirse en las altas esferas del Gobierno brasileño, según otra fuente en Brasilia, pero la cuestión aún no ha sido planteada a Lula. (Reporte de Lisandra Paraguassu en Brasilia y Lucinda Elliott en Montevideo; reportaje adicional de Leila Miller en Buenos Aires y Daniela Desantis en Asunción. Edición de Brad Haynes y Deepa Babington. Editado en español por Daniela Desantis)