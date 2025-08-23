Brasil: Exdiputada Carla Zambelli recibe una segunda condena

Se trata de la segunda condena de Zambelli, tras otra de diez años por ser considerada la autora intelectual de un grave sabotaje al sistema informático del Consejo Nacional de Justicia (CNJ).

Zambelli, actualmente detenida en la prisión de Rebibbia, en Roma, a la espera de su extradición, se encuentra bajo custodia.

Esta segunda sentencia, que Zambelli aún puede apelar, se refiere a un conocido incidente ocurrido en 2022 durante la campaña electoral, cuyos videos se viralizaron rápidamente en redes sociales, cuando la diputada del expresidente, Jair Bolsonaro, se dirigió públicamente a un opositor político con una pistola en la mano.

El veredicto de culpabilidad se emitió por una mayoría de nueve votos a favor y dos en contra, y el abogado defensor Fabio Pagnozzi ya anunció su intención de apelar.

Desde Roma, Zambelli se declara "perseguida políticamente" y se declara "inocente", mientras que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva impulsa su extradición, temiendo que la exdiputada recupere su libertad y vuelva a fugarse.

La exdiputada de Bolsonaro fue detenida el pasado 29 de julio en la capital italiana a petición de la Interpol. (ANSA).