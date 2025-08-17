Brasil: Fabio igualó récord de Shilton

El guardameta de 44 años, quien brilló en el reciente Mundial de Clubes 2025, donde Fluminense cayó en semifinales con Chelsea, se dio el gusto de igualar el récord de Shilton en partido ante Fortaleza disputado en la víspera en el mítico estadio Maracaná.

Casualmente, Shilton se retiró el mismo año (1997) en que Fabio empezó su carrera como profesional, que incluye pasos por Cruzeiro (976), Fluminense (234), Vasco da Gama (150) y Uniao Bandeirante (30).

El arquero cuyo nombre real es Fabio Deivison Lopes Maciel, quien cumplirá 45 años el 30 de septiembre, superará a Shilton si este martes 19 juega contra América de Cali en la revancha del duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana, en cuya ida el equipo brasileño se impuso por 2-1 como visitante en Colombia.

Shilton y Fabio encabezan una lista que destaca a otros dos arqueros, el brasileño Rogerio Ceni (1265), y el checoslovaco Frantisek Planicka (1187), en cuatro de los cinco puestos de futbolistas con más presencias.

El único "intruso" es el astro portugués Cristiano Ronaldo, delantero de 40 años del Al-Nassr de Arabia Saudita que suma 1283 partidos. (ANSA).