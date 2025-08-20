Brasil: Fabio quebró el récord de Peter Shilton

Fabio, de 44 años, estableció el récord en el partido disputado en la víspera en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por la revancha del triunfo por 2-1 que Fluminense celebró en la ida de Colombia.

"A veces uno no se da cuenta de que ha logrado algo así y de un chico que viene del interior de Paraná y empezó en Uniao Banderainte y se mantiene vigente durante tantos años", declaró Fabio, quien recibió una placa y un plato conmemorativos tras batir la marca de Shilton.

"Nadie juega tantos partidos sin su nivel de profesionalismo.

Sin duda, seguirá jugando durante mucho tiempo. Será difícil que alguien supere su récord", destacó a su vez el entrenador del Fluminense, Renato Gaúcho.

Fabio, que ganó la Copa Libertadores 2023 y llegó a semifinales del Mundial de Clubes 2025, disputó 976 partidos con Cruzeiro (2005-2022), otros 30 con Uniao Bandeirante y acumuló 150 presencias en Vasco da Gama.

Fabio, que ante América de Cali llegó a 235 partidos con Fluminense, comenzó su carrera en 1997, el mismo año en que Shilton anunció su retiro del fútbol profesional tras una carrera en la que sumó 1387 presencias, aunque el Libro Guinness de los Récords le atribuye tres más.

"Estoy agradecido con todos y con Dios por darme la oportunidad de vestir esta camiseta y luego ganar la Libertadores, que era un sueño, no solo mío, sino de toda la afición. Y ahora, si Dios quiere, intentaremos ganar más trofeos", confió Fabio.

"Muchos pensaron que me retiraría en 2022, pero, en cambio, vine al Fluminense y viví este sueño, incluso jugando el Mundial de Clubes", completó el arquero, homenajeado por los otros arqueros del equipo brasileño, que lucieron una camiseta con un parche personalizado que celebraba el récord de Fabio, mientras que los aficionados recibieron vasos de cerveza con la imagen del guardameta cuyo nombre completo es "Fabio Deivson Lopes Maciel".

(ANSA).