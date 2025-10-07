Brasil fija un mínimo de US$1900 millones para la subasta de yacimientos subsal

RIO DE JANEIRO, 7 oct (Reuters) - El Gobierno brasileño fijó un pago mínimo total de 10.200 millones de reales (US$1910 millones) para la próxima subasta de participaciones en tres yacimientos de petróleo presal que ya están en producción pero aún no han sido contratados, informó la empresa estatal Pre-Sal Petróleo (PPSA).

La subasta, prevista para el 4 de diciembre en la bolsa B3 de Sao Paulo, ofrecerá participaciones del 3,5% en el yacimiento compartido de Mero, del 0,551% en Tupi y del 0,950% en Atapu. Todas ellas son actualmente propiedad del Gobierno federal.

La oferta mínima más alta se fijó para Mero en 7650 millones de reales, seguida de Tupi con 1690 millones de reales y Atapu con 863,32 millones de reales, dijo PPSA en un comunicado el martes.

Petrobras, que explota los yacimientos, se considera un posible participante. Su presidenta ejecutiva, Magda Chambriard, ha dicho anteriormente que la empresa evalúa todas las subastas de áreas de petróleo y gas.

