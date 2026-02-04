Brasil: Fiscalía militar pide expulsión de Bolsonaro del Ejército

Según la fiscalía, Bolsonaro mostró "desprecio por los preceptos éticos más básicos" del estatuto militar durante las acciones relacionadas con el intento de golpe de Estado de 2022, por el cual fue condenado a 27 años y tres meses de prisión.

De ser expulsado, el expresidente continuará cumpliendo su condena en una prisión común, no en un centro militar, donde se encuentra actualmente recluido.

Bolsonaro sirvió como capitán de 1973 a 1988 y actualmente recibe una pensión militar de poco más de 2.000 euros mensuales (12.861 reales), además de otros beneficios económicos asociados a la condición de militar en la reserva.

El fiscal Clauro Roberto de Bortolli identificó ocho actos considerados incompatibles con la condición de oficial.

Según la fiscalía, Bolsonaro, a pesar de haber jurado defender la Constitución, actuó durante al menos un año y medio contra las autoridades constitucionales y el gobierno democráticamente electo, recurriendo a amenazas y violencia.

La fiscalía también alegó que el expresidente utilizó las estructuras estatales con fines "inconstitucionales" y alentó actos hostiles, incluso contra militares opuestos a sus intentos golpistas. La presidenta del Supremo Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, prometió un proceso expedito, que se espera concluya la próxima semana. (ANSA).