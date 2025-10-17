Brasil: Fiscalía pide prisión provisional para una detenida en Oviedo por un delito de trata con fines de explotación sexual

OVIEDO, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicitó este viernes al Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de una mujer de nacionalidad brasileña detenida el pasado miércoles en Oviedo por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

La operación se llevó a cabo en varias comunidades autónomas y fue desarrollada por el Grupo de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía.

La Fiscalía entiende que la mujer forma parte de un grupo criminal de carácter internacional dedicado a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en situación de necesidad, tras su captación en sus países de origen. La organización disponía de pisos-club en Oviedo, donde las víctimas eran explotadas sexualmente.

La mujer para la que la Fiscalía solicitó el ingreso en prisión provisional era, presuntamente, la encargada de la gestión de estos pisos-club.

La Fiscalía solicitó esta medida al entender que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva, de alteración o destrucción de pruebas y con el objetivo de proteger los bienes jurídicos de las víctimas.