Brasil: flávio Bolsonaro apoya que EEUU tipifique como terroristas a narcos brasileños

"Estados Unidos puede clasificar al PCC (Primer Comando de la Capital) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas. Eso permite bloquear dinero, perseguir financiadores y sofocar a esas facciones", dijo Bolsonaro.

El senador por el estado de Río de Janeiro se preguntó "Por qué el gobierno Lula hace lobby para intentar impedir eso (tipificación como terrorismo)?"

El cuestionamiento del dirigente opositor es una suerte de contrapunto con el interés del gobierno lulista, según planteó el profesor de relaciones internacionales de la Universidad Católica de Minas Gerais, Jorge Lasmar.

Según el catedrático Brasil, Brasilia "seguramente va a seguir negociando" con Washington para que estos grupos delictivos no sean caracterizados como terroristas debido a las "serias consecuencias" que ello tendría para Brasil tanto en lo diplomático como en lo económico.

El domingo pasado, el canciller Vieira planteó su preocupación sobre el tema durante una conversación con su par estadounidense, Marco Rubio, con quien también conversó sobre un posible encuentro entre los presidentes Lula y Donald Trump en Washington. (ANSA)