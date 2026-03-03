Brasil: Flávio Bolsonaro propone frenar reelecciones presidenciales consecutivas

Así lo informaron los principales medios de comunicación brasileños, precisando que el texto —ya respaldado por 30 de los 81 senadores— prohíbe un segundo mandato inmediato para el jefe del Estado, aunque mantiene la posibilidad de una reelección no consecutiva.

La propuesta, sin embargo, conserva la reelección para alcaldes y gobernadores.

Un artículo también establece que la prohibición se aplique al presidente electo en 2026, un aspecto que podría entrar en conflicto con las disposiciones constitucionales sobre los plazos para modificar la normativa electoral.

El hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) sostiene que la reelección, introducida en 1997, ha debilitado la alternancia democrática. Actualmente, los sondeos son liderados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien también es candidato a un nuevo mandato. (ANSA).