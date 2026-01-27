Brasil: Flavio Bolsonaro recibido por Netanyahu entre política y símbolos

La noticia fue compartida por el mismo Bolsonaro en redes sociales, donde agradeció al líder israelí por la invitación y subrayó la importancia de la lucha contra el antisemitismo como "una responsabilidad para todos nosotros".

Desde el 19 de diciembre, Flávio Bolsonaro ha estado en Israel participando en una serie de reuniones con autoridades locales y delegaciones internacionales.

Su visita también tuvo una dimensión simbólica; el senador documentó en redes sociales su bautismo en el río Jordán y su visita al Muro de los Lamentos.

En sus mensajes, habló de "renovar la alianza con Dios" en las aguas del Jordán, "donde fue bautizado Jesucristo", vinculando su compromiso político con una fuerte inspiración religiosa.

Israel representa la tercera parada internacional de Flávio Bolsonaro como candidato.

A principios de año, estuvo en Estados Unidos, donde intentó en vano reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio, logrando solo un encuentro con el congresista republicano Jim Jordan.

Anteriormente, en noviembre, visitó El Salvador con el objetivo de reunirse con el presidente Nayib Bukele, aunque no consiguió un cara a cara, sí logró un encuentro con el ministro de Justicia. (ANSA).