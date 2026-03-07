Brasil: flavio Bolsonaro sube en las encuestas y se acerca a Lula

Una encuesta del instituto Datafolha, publicada hoy por el periódico Folha de S. Paulo, reportó que, en una segunda vuelta, el actual presidente de centroizquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a un cuarto mandato, obtendría el 46% de la intención de voto, frente al 43% de Bolsonaro Jr., lo que resulta en un empate técnico entre ambos.

Datafolha encuestó a 2004 votantes residentes en 137 municipios.

En otra encuesta publicada en diciembre pasado, Lula obtuvo el 51% de los votos, frente al 36% de su opositor directo.

Mientras, en julio de 2025, las cifras mostraban a Lula con el 48%, y al hijo mayor del exlíder ultraconservador -condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado- con el 37%. (ANSA).