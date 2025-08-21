Brasil: Fusiles para narcos fabricados con impresoras 3D
Descubierta fábrica clandestina de armas en San Pablo.
- 1 minuto de lectura'
En el blitz, los agentes incautaron 40 fusiles en fase de ensamblaje y arrestaron a dos hombres acusados de fabricarlos.
Conforme las autoridades, las armas estaban destinadas a organizaciones criminales de San Pablo y Río de Janeiro.
Las investigaciones revelaron que el taller operaba con tecnología de vanguardia, incluyendo maquinaria industrial de alta precisión e impresoras 3D capaces de producir componentes complejos.
El taller se presentó como una empresa de piezas de aviación. Los sospechosos, detenidos mientras descargaban piezas en una vivienda, confesaron su participación e identificaron el almacén utilizado como tal. En el lugar se encontraron equipos valuados en millones de euros, software de diseño y moldes utilizados en la producción de los fusiles. (ANSA).
