Brasil: Fusiles para narcos fabricados con impresoras 3D

Descubierta fábrica clandestina de armas en San Pablo.

Brasil: Fusiles para narcos fabricados con impresoras 3D

En el blitz, los agentes incautaron 40 fusiles en fase de ensamblaje y arrestaron a dos hombres acusados de fabricarlos.

Conforme las autoridades, las armas estaban destinadas a organizaciones criminales de San Pablo y Río de Janeiro.

Las investigaciones revelaron que el taller operaba con tecnología de vanguardia, incluyendo maquinaria industrial de alta precisión e impresoras 3D capaces de producir componentes complejos.

El taller se presentó como una empresa de piezas de aviación. Los sospechosos, detenidos mientras descargaban piezas en una vivienda, confesaron su participación e identificaron el almacén utilizado como tal. En el lugar se encontraron equipos valuados en millones de euros, software de diseño y moldes utilizados en la producción de los fusiles. (ANSA).

