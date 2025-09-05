Brasil golea 3-0 a Chile y sube al segundo puesto de las eliminatorias sudamericanas

Ya clasificado al Mundial de 2026, el Brasil de Carlo Ancelotti goleó 3-0 este jueves a Chile en la penúltima jornada de la eliminatoria sudamericana, con el primer gol con la Seleção de Estêvão y tantos de Lucas Paquetá y Bruno Guimarães.

Un acrobático remate del joven extremo de 18 años, tras un tiro de Raphina desviado por el arquero Lawrence Vigouroux, abrió en el minuto 38 el marcador para los pentacampeones mundiales frente a 57.000 espectadores en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Sentenciaron el compromiso Lucas Paquetá en el 72, apenas segundos después de haber entrado en el campo, y Guimarães en el 76.

Con el triunfo, la Canarinha subió al segundo puesto de la tabla, con 28 puntos, a diez del líder Argentina. El martes cerrará la clasificatoria contra Bolivia en los 4150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

erc/ma