Brasil golea 5-0 a Corea del Sur con dobletes de Estevao y Rodrygo

SEÚL, 10 oct (Reuters) - Estevao y Rodrygo anotaron dos goles cada uno en la victoria de Brasil 5-0 el viernes sobre Corea del Sur en un amistoso disputado en Seúl como preparación al Mundial 2026, en el que exhibió un juego dominante.

Brasil, dirigido por el seleccionador italiano Carlo Ancelotti, abrió el marcador a los 13 minutos por intermedio de Estevao, quien remató desde corta distancia tras un preciso pase en profundidad de Bruno Guimaraes.

Los pentacampeones del mundo aumentaron la ventaja a los 41 con un golazo de Rodrygo, que sacó un remate contra la base de un poste para culminar una gran jugada colectiva.

Brasil golpeó de nuevo tras el descanso, cuando el extremo de 18 años Estevao aprovechó un mal pase de Kim Min-Jae de 47 para anotar su segundo gol.

A los 49, Rodrygo culminó una rápida jugada iniciada por Vinícius Jr, quien por su parte sentenció el 5-0 a los 77 tras otro contraataque. (Reporte de Fernando Kallas; Editado en español por Javier Leira)