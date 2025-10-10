Brasil golea 5-0 a Corea del Sur en amistoso rumbo al Mundial de 2026
El Brasil del entrenador italiano Carlo Ancelotti jugó este viernes su mejor partido y goleó 5-0 a Corea del Sur, con dobletes de Estêvão y Rodrygo, en un amistoso de preparación hacia el Mundial de 2026.
Estêvão abrió el marcador en el minuto 13, tras una gran jugada colectiva que Brasil inició en su propia área, un preámbulo de la dominante presentación que tuvo la Canarinha en su visita al World Cup Stadium de Seúl.
El joven extremo del Chelsea repitió la dosis en el 47, mientras que Rodrygo anotó en el 41 y el 49 y Vinícius Júnior completó la cuenta en el 77.
El próximo martes, Brasil enfrentará a Japón en Tokio.
