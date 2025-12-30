Brasil: Gran operativo contra la violencia de género

El operativo, denominado "Año Nuevo, Vida Nueva", comenzó la noche del 29 de diciembre y continúa con la ejecución de órdenes judiciales en diversas regiones del Estado.

La noticia fue reportada por los principales medios de comunicación brasileños.

El Ministerio de Seguridad Pública del Estado de San Pablo explicó que aproximadamente 1.500 agentes y 450 vehículos participan en el operativo.

"Se espera que el número de arrestos aumente; los operativos continúan", declaró el ministro de Seguridad Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, quien reiteró que la protección de las mujeres es una prioridad para la administración estatal.

La iniciativa se coordina con el Ministerio de Políticas para las Mujeres de San Pablo, cuya directora, Adriana Liporoni, afirmó que "cada arresto representa un avance concreto" en la prevención de las formas más graves de violencia.

Las autoridades vincularon la intervención con el aumento de casos de feminicidio registrado en 2025, el nivel más alto desde que comenzaron los registros en 2015, instando a las víctimas a denunciarlos y enfatizando que la colaboración es esencial para combatir eficazmente la violencia de género (ANSA).