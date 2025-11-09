Brasil.- Iberdrola lanza el proyecto Noronha Verde para reforzar la electrificación con energías limpias en Brasil

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press) - Iberdrola ha puesto en marcha la iniciativa Noronha Verde para reforzar la electrificación con energías limpias en Brasil a través de su filial brasileña, Neoenergía. Este proyecto es uno de los hitos destacados por el Gobierno de Brasil en el marco de la Cumbre del Clima (COP30) que está teniendo lugar en Belém bajo el lema 'Menos promesas, más acción'.

El presidente de la compañía, Ignacio Galán, ha destacado que este proyecto es "el mejor ejemplo del compromiso de Neoenergia e Iberdrola con el futuro de Brasil, que a lo largo de los casi 30 años se ha convertido en una parte cada vez más esencial del grupo", como ha afirmado en la presentación de Noronha Verde celebrada en la COP30.

En este sentido, el presidente de Iberdrola ha afirmado que el proyecto "marca un antes y un después" en la vida de los habitantes de esta isla, que forma parte de un archipiélago declarado patrimonio natural de la humanidad por la Unesco, y que la convierte "en un referente internacional en materia de autosuficiencia, seguridad, eficiencia energética y cuidado del medio ambiente".

"Este proyecto ejemplifica el liderazgo del grupo en el impulso de la electrificación con energías limpias, que permite avanzar en la descarbonización mientras se promueve la seguridad de suministro, la autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo industrial", ha añadido Iberdrola en un comunicado.

Durante la ceremonia de lanzamiento también se ha inaugurado la primera planta solar flotante del archipiélago, ubicada en el embalse de Xaréu, con una potencia de 622 kWp y una generación estimada de 1.083 MWh al año. Según explican desde el grupo, la instalación evitará la emisión de 717 toneladas de CO2.

"LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL SON COMPATIBLES"

El presidente de Iberdrola ha intervenido en el panel sobre transición energética donde ha defendido que "la sostenibilidad económica y la medioambiental son plenamente compatibles y así lo demuestra la trayectoria de Iberdrola".

También ha destacado que las inversiones en renovables están avanzando, pero también hacen falta más almacenamiento energético y redes eléctricas para electrificar la economía y dar respuesta la demanda, que se espera que aumente un 50% en todo el mundo en los próximos 10 años.

En este sentido, el presidente ha reiterado que Iberdrola invertirá más de 7.000 millones de euros en Brasil, que se suman a los más de 100.000 millones de reales (15.000 millones de euros a tipos de cambio actual) ya destinados a infraestructuras de generación, transporte y distribución en el país en los últimos 30 años.

"Para este objetivo, es muy importante una colaboración entre empresas y administraciones que permita encontrar soluciones para avanzar en el cuidado del medio ambiente y la acción climática", ha añadido Galán.

EL PROYECTO NORONHA VERDE

En este proyecto se integran energía solar y almacenamiento con baterías para convertir la isla Fernando de Noronha en la primera isla oceánica habitada de América Latina con un modelo energético altamente sostenible. Noronha Verde se enmarca en el programa Mais por Noronha, desarrollado por Neoenergia, en colaboración con el Ministerio de Minas y Energía de Brasil y el gobierno estatal de Pernambuco.

La inversión total prevista es de 350 millones de reales (más de 50 millones de euros), y con ella se pretende avanzar en la descarbonización mediante fuentes renovables y tecnologías limpias. Para ello, se ha iniciado la construcción de una planta fotovoltaica con más de 30.000 paneles y una capacidad de 22 MWp, que se integrará con un avanzado sistema de almacenamiento en baterías de 49 MWh, como ha explicado Iberdrola.

Iberdrola es, a través de su filial Neoenergia, la mayor eléctrica de Brasil por número de clientes, con presencia en 18 estados y activos por 18.000 millones de euros. Cuenta con 4.200 megavatios (MW) de capacidad instalada y da servicio a cerca de 40 millones de personas.