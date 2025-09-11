Brasil: Iberia prepara más rutas a América Latina y Norteamérica para esta temporada de invierno

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Iberia estrenará el próximo 26 de octubre la nueva temporada de invierno con nuevas rutas a Estados Unidos y Brasil y el incremento de frecuencias en varias rutas transatlánticas. La compañía destaca como una de las principales novedades de la temporada la inauguración de tres nuevas rutas internacionales de largo radio hacia Orlando (EE. UU.) y las ciudades brasileñas de Recife y Fortaleza.

A partir del 26 de octubre, la aerolínea estrenará vuelos directos entre Madrid y Orlando con cuatro frecuencias semanales operadas con aviones Airbus A330 de 292 plazas. Con esta nueva ruta, Iberia ofrecerá ya 9 destinos directos en Estados Unidos.

En Brasil, Iberia refuerza su presencia con dos nuevos destinos. El 13 de diciembre comenzarán los vuelos directos a Recife, con tres frecuencias semanales, y el 19 de enero se sumará Fortaleza, también con tres frecuencias semanales. Ambas rutas serán operadas con los innovadores Airbus A321XLR, del que Iberia fue aerolínea lanzadora mundial a finales del pasado año.

Estos nuevos destinos forman parte del Plan de Vuelo 2030 de Iberia, la hoja de ruta de crecimiento de la compañía para los próximos años. El objetivo de este plan es fortalecer la posición de Iberia en los mercados estratégicos, incrementando la conectividad en América y Europa.

INCREMENTO DE FRECUENCIAS

Además de añadir estos nuevos destinos, Iberia va a incrementar frecuencias en mercados clave de América Latina y Norteamérica durante los próximos meses.

En República Dominicana y Puerto Rico la aerolínea alcanzará un récord de frecuencias, con un aumento significativo en ambos destinos. La ruta Madrid-Santo Domingo se verá incrementada con hasta cuatro frecuencias semanales más, llegando a tener dos vuelos diarios, y la ruta Madrid-San Juan de Puerto Rico contará con hasta siete frecuencias más con respecto a la pasada temporada de invierno, llegando hasta 14 semanales.

El incremento de frecuencias también se verá reflejado en Río de Janeiro, que alcanzará siete vuelos semanales en el mes de febrero, coincidiendo con la época del carnaval. Asimismo, Santiago de Chile pasará de diez a doce frecuencias semanales y Lima llegará a 14, una más que el invierno pasado.

En Norteamérica también se verá incrementada la operativa de Iberia. Nueva York, uno de los destinos más demandados, contará con dos vuelos diarios durante todo el invierno. La ruta Madrid-Boston verá duplicadas sus operaciones, con hasta dos vuelos diarios, operados por el A321XLR, y Washington se consolida como destino anual, con tres vuelos semanales programados durante el invierno.

CRECIMIENTO EN EUROPA

En Europa, Iberia apuesta este invierno por las capitales europeas. Ámsterdam contará con cuatro frecuencias diarias, lo que supone un incremento de siete frecuencias semanales con respecto al invierno pasado.

En Roma se aumentan dos frecuencias semanales, alcanzando un total de 44, con hasta seis y siete vuelos diarios algunos de los días.

Además, París suma otras dos frecuencias semanales, llegando a los once vuelos diarios alguno de los días de la semana. Asimismo, para facilitar la llegada a enclaves típicos de deportes de nieve, Iberia va a recuperar tres rutas estacionales a Austria, Noruega y Finlandia. A Innsbruck (Austria) volará dos veces a la semana entre el 21 de diciembre y Semana Santa, una ruta en la que ofrece gratuitamente el transporte de equipaje deportivo y una pieza de equipaje estándar con la tarifa Óptima y superiores. A Tromso (Noruega) los vuelos comenzarán el 4 de diciembre de 2025 y se extenderán hasta el 1 de marzo de 2026, con dos frecuencias semanales. Por último, a Rovaniemi (Finlandia), capital de Laponia y casa de Papá Noel, Iberia regresa por tercer año consecutivo. Los vuelos comenzarán el 3 de diciembre y se prolongarán hasta el 28 de febrero de 2026, operados con A320neo. Asimismo, se añaden dos frecuencias semanales a Viena para facilitar las visitas a los mercadillos navideños y un vuelo más a Ginebra los sábados, facilitando así los viajes a las estaciones de esquí de Suiza. Por otro lado, algunas rutas estacionales de verano prolongarán sus operaciones algunas semanas en invierno para que los clientes disfruten más tiempo de estos destinos, como es el caso de Dubrovnik y Zagreb, en Croacia, y Funchal, en Portugal. En los tres casos, los vuelos se mantendrán hasta noviembre y volverán en marzo. En Nápoles, Iberia ofrecerá dos vuelos diarios todos los días de la semana. Por su parte, Argel contará con un vuelo diario durante todo el invierno, por lo que contará con tres frecuencias más que en la temporada pasada.