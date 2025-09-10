Brasil incorpora a Roraima, el último estado sin conexión, a la red eléctrica nacional

Por Leticia Fucuchima y Lisandra Paraguassu

SAO PAULO, 10 sep (Reuters) - Brasil conectó el estado más septentrional de Roraima a su red eléctrica nacional, declaró el miércoles el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo que abogaba por una mayor integración energética en Sudamérica.

La conexión de Roraima, que había sido el último estado no conectado de Brasil, ahorrará unos 600 millones de reales (US$111 millones) al año en costes de combustible para las centrales térmicas locales, y reducirá las emisiones de carbono, ya que la mayor parte de la energía producida en Brasil procede de fuentes renovables, dijo el Gobierno en un comunicado.

"El sistema energético interconectado de Brasil es un modelo para el mundo", dijo Lula en un acto, y añadió que si otros países sudamericanos conectaran sus sistemas al de Brasil, "ningún país de la región volverá a quedarse sin energía".

Aunque el sistema aún está en fase de pruebas, cuando esté completamente implantado Roraima debería ganar en seguridad energética, ya que antes también dependía de la energía de Venezuela.

La conexión de Roraima con el resto de Brasil viene de lejos. El proyecto de la línea de transmisión comenzó hace más de 14 años y su construcción sufrió retrasos por problemas medioambientales, ya que atraviesa tierras indígenas.

"Vamos a hacer que esta energía llegue a los indígenas, vamos a hacer que Internet llegue a los indígenas, porque no queremos que nadie se quede fuera de esto", dijo Lula.

(1 dólar = 5,4020 reales) (Reportaje de Leticia Fucuchima y Lisandra Paraguassu; Redacción de Fabio Teixeira; Editado en español por Juana Casas)