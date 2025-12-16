Brasil iniciará el proceso de rescisión del contrato con Enel en San Pablo, según el ministro

SAO PAULO, 16 dic (Reuters) -

El ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, dijo el martes que el Gobierno decidió instar al regulador eléctrico Aneel a iniciar el proceso de rescisión del contrato con la unidad local de la eléctrica italiana Enel en el estado de Sao Paulo.

"Enel ha perdido las condiciones para seguir prestando servicios en Sao Paulo", dijo Silveira a periodistas tras una reunión con el alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, y el gobernador, Tarcisio de Freitas.

Los fuertes vientos de un ciclón extratropical interrumpieron la semana pasada el suministro eléctrico a más de 2 millones de consumidores del área metropolitana de Sao Paulo.

Enel no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reporte de Isabel Teles y Fernando Cardoso; edición en español de Javier López de Lérida)