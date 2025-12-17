Brasil insta a regulador a estudiar rescisión del contrato eléctrico de Enel en San Pablo

SAO PAULO, 16 dic (Reuters) - El ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, dijo el martes que el Gobierno decidió instar al regulador eléctrico Aneel a iniciar el proceso de rescisión del contrato con la unidad local de la eléctrica italiana Enel en el estado de Sao Paulo.

"Enel ha perdido las condiciones para seguir prestando servicios en Sao Paulo", dijo Silveira a periodistas tras una reunión con el alcalde de Sao Paulo, Ricardo Nunes, y el gobernador, Tarcisio de Freitas.

Los fuertes vientos de un ciclón extratropical interrumpieron la semana pasada el suministro eléctrico a más de 2 millones de consumidores del área metropolitana de Sao Paulo, incluidos 1,4 millones de clientes afectados en la ciudad de Sao Paulo.

Enel Sao Paulo dijo en una declaración de valores que todavía no había sido notificada formalmente por Aneel de ningún procedimiento.

"La compañía reafirma su compromiso de seguir prestando servicios de distribución de electricidad dentro de su área de concesión con calidad y eficiencia", añadió.

Aneel declinó hacer comentarios.

La empresa se ha enfrentado a duras críticas tras los graves fenómenos meteorológicos de los dos últimos años, que dejaron a millones de clientes sin electricidad durante días en la ciudad.

Las implicaciones del anuncio no quedaron claras de inmediato. El año pasado, Silveira hizo una declaración similar tras otro gran apagón en Sao Paulo.

En general, la rescisión es una opción que sólo se considera después de que la empresa sea citada por los reguladores, un proceso que garantiza su derecho a la defensa.

Aneel ya había citado a Enel por sus actuaciones en el pasado, consideradas insuficientes para restablecer el servicio eléctrico tras fenómenos meteorológicos extremos.

El consejo de administración de Aneel empezó a evaluar una nueva citación el mes pasado, pero la decisión se aplazó debido a una solicitud de revisión. (Reporte de Isabel Teles y Leticia Fucuchima, escrito por Fernando Cardoso; edición en español de Javier López de Lérida y Ricardo Figueroa)