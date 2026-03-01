Brasil: inundaciones y deslaves en Minas Gerais elevan a 72 los muertos

Según la última actualización, 65 personas fallecieron en Juiz de Fora y siete en Ubá, donde una persona continúa desaparecida. Trece niños se encuentran entre las víctimas.

El número de desplazados también aumentó, con casi 10.000 personas obligadas a abandonar sus hogares. De ellas, aproximadamente 8.500 se encuentran en Juiz de Fora, 1.200 en Ubá y más de 800 en Matias Barbosa.

Algunas evacuaciones se ordenaron como medida de precaución debido al alto riesgo hidrogeológico, agravado por la saturación del suelo y los pronósticos de nuevas lluvias.

En las últimas horas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoló las zonas afectadas y se reunió con los residentes, prometiendo soluciones habitacionales a quienes lo perdieron todo.

"Ayudaremos a estas personas a reconstruir sus vidas dándoles un hogar. Lo único que no podemos devolver son las vidas perdidas", declaró (ANSA)