Brasil: "Invité a Trump a la COP30", revela Lula

"Le envié una carta a Trump invitándolo a la COP. No sé si la recibió, pero espero que responda. Yo respondo todas las cartas que recibo", declaró Lula en una entrevista, y añadió: "No le guardo rencor a nadie".

Trump "no necesita apreciarme, ni yo a él; solo necesita apreciar a Brasil y yo al pueblo estadounidense", explicó el presidente brasileño. "Espero algún día conocer al presidente Trump y conversar como dos personas civilizadas", agregó.

Lula presentará este miércoles el paquete de medidas preparado por su gobierno para mitigar los efectos del aumento de aranceles impuesto por Estados Unidos a los productos brasileños.

Según fuentes que siguieron las negociaciones, el Palacio de Planalto pretende limitar el alcance de la ayuda a las empresas realmente afectadas. Por lo tanto, realiza una investigación exhaustiva para evitar distorsiones como las sufridas durante el Programa de Emergencia aplicado durante la pandemia. (ANSA).