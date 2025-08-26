Brasil: Italcam San Paolo lidera misión a San Pablo

La reunión se produce tras la firma de un memorando de entendimiento entre Italcam y el Parque Tecnológico, que podría allanar el camino para la creación de un centro de Italcam en el área de 200.000 metros cuadrados, compuesto por cuatro centros de negocios (un quinto está en construcción) y cuatro clústeres temáticos para un total de 400 empresas miembro, desde el sector aeroespacial hasta la defensa, desde las tecnologías de la información y la comunicación hasta la agroalimentación.

“Uno de los objetivos estratégicos del memorando es fortalecer la relación entre el Parque y la Cámara de Comercio Italiana y sus empresas miembro, y creemos que la presencia física de Italcam aquí puede fomentar esta conexión y promover los negocios”, explicó Clara Nogueira, coordinadora de asuntos internacionales del área, creada hace 19 años y ahora conectada a una red de 30 universidades.

“La importancia de Brasil para Italia ha crecido significativamente en los últimos años, y la cooperación tecnológica es un importante acelerador de este proceso”, afirmó Alfredo Pretto, subdirector general de Italcam, quien acompañó a la delegación. Pretto enfatizó que Italia considera al país sudamericano un verdadero socio estratégico a largo plazo.

(ANSA).