Brasil jugará amistoso con Egipto antes del Mundial

La selección de Brasil jugará el 6 de junio un partido amistoso contra Egipto, en Cleveland, en el cierre de su preparación para el Mundial, anunció este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Los pentacampeones del mundo ya tenían agendados juegos preparatorios el 26 y el 31 de marzo en las ciudades estadounidenses de Boston y Orlando contra Francia y Croacia, respectivamente.

"Brasil ya definió a su último rival antes del estreno en la Copa del Mundo de 2026. La Seleção enfrentará a Egipto en el Huntington Bank Field, en Cleveland (...), una semana antes del debut mundialista", informó la CBF en un comunicado.

Bajo la dirección del italiano Carlo Ancelotti, la Canarinha enfrentó en los últimos meses en compromisos de fogueo a Corea del Sur, con victoria 5-0; Japón, sufriendo una inédita derrota 3-2 frente a los Samurais Azules; Senegal, con triunfo 2-0; y Túnez, un empate 1-1.

Ancelotti intenta reconducir la selección verdeamarela tras un pobre desempeño en la eliminatoria sudamericana, en la que el equipo acabó en el quinto puesto de la clasificación.

Brasil comparte con Marruecos, Escocia y Haití el Grupo C del Mundial, evento que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La Seleção debutará el 13 de junio contra Marruecos y enfrentará después a Haití y a Escocia.