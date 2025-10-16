Brasil jugará amistosos contra Senegal y Túnez en noviembre en Europa

Brasil tendrá a Senegal y Túnez como rivales en noviembre, en partidos amistosos de preparación para el Mundial de 2026, anunció este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Los pentacampeones del mundo enfrentarán el 15 de noviembre a Senegal en el Emirates Stadium, en Londres, y tres días después jugarán contra Túnez en el estadio Pierre-Mauroy de Lille, en el nordeste de Francia.

"La elección de los adversarios responde al planteamiento" del cuerpo técnico del italiano Carlo Ancelotti de "medir fuerzas contra selecciones africanas antes de la Copa del Mundo", apuntó la CBF en un comunicado.

Ancelotti, que inició en junio su ciclo al mando de la Seleção, quiere hacer pruebas ante distintas escuelas de fútbol de cara al torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Así, la Canarinha viene de jugar amistosos contra rivales asiáticos, con un triunfo 5-0 ante Corea del Sur en Seúl, el viernes de la semana pasada, y una inédita derrota 3-2 a manos de Japón en Tokio, el martes.

"En marzo de 2026, el objetivo es que los rivales sean europeos", precisó la CBF.

Aunque fue suficiente para garantizar su plaza en el Mundial, Brasil tuvo una irregular eliminatoria, al acabar en el quinto puesto de la tabla del clasificatorio sudamericano, con 28 puntos. Tuvo cuatro técnicos en el camino: el interino Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior y Ancelotti.

erc/app/mcd