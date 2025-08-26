Brasil jugará con Corea del Sur y Japón en octubre como preparación para el Mundial 2026
RÍO DE JANEIRO, 26 ago (Reuters) - La selección de Brasil jugará frente a Corea del Sur y Japón en partidos amistosos en octubre como parte de su preparación para el Mundial 2026, informó el martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Los pentacampeones del mundo se enfrentarán a Corea del Sur en Seúl el 10 de octubre y a Japón en Tokio cuatro días después.
Brasil ya tiene asegurada su plaza en el Mundial 2026, y se enfrentará a Chile y Bolivia el mes que viene en sus dos últimos partidos de la eliminatoria sudamericana.
“Después de los amistosos frente a Corea del Sur y Japón, nuestro plan es jugar ante selecciones africanas en noviembre y equipos europeos de primer nivel en marzo y junio de 2026", dijo el coordinador general de la CBF, Rodrigo Caetano.
“Entendemos que enfrentarnos a diferentes estilos de fútbol de todo el mundo nos aportará una valiosa experiencia y desafíos que podríamos encontrar en el Mundial”, añadió.
El entrenador Carlo Ancelotti dijo que espera que los partidos le ayuden a entender mejor las características y personalidades de los jugadores de cara al torneo de 48 equipos que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México.
El italiano, de 66 años, se hizo cargo de Brasil en mayo, tras una exitosa etapa en el Real Madrid. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier en Río de Janeiro y Gabriel Araújo en São Paulo. Editado en español por Javier Leira)
