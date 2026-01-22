Brasil: Julio Casares renunció como presidente del Sao Paulo

La policía investiga retiros de las cuentas del club por parte de Casares entre 2021 y 2025, por un total de 11 millones de reales (casi US$2 millones).

"Mi renuncia no constituye una admisión, una declaración de culpabilidad ni una aprobación de los cargos en mi contra", expresó Casares desde su cuenta de la red social Instagram, donde explicó que tomó esta decisión por la "necesidad de preservar" su salud y "proteger" a su familia de "ataques y amenazas".

La destitución de Casares fue aprobada el pasado viernes 16 por una amplia mayoría (188 votos a favor, 45 en contra y dos abstenciones) en una votación desarrollada en el Estadio Morumbí por el Consejo Deliberativo del Sao Paulo, el cual supervisa la gestión del club.

Para ser ratificado definitivamente, también debía aprobarse por mayoría simple de los miembros en asamblea general del club.

