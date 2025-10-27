Brasil: La brasileña MBRF firma un acuerdo de inversión con una filial del fondo soberano saudí

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El conglomerado cárnico brasileño MBRF, compuesto desde este año por la fusión resultante entre Marfrig y BRF, ha firmado un acuerdo con la empresa Halal Products Development Company (HPDC), una filial perteneciente al fondo soberano de Arabia Saudí (PIF), para reforzar su presencia en el Golfo, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, HPDC poseerá en un inicio el 10% del capital de BRF Arabia, una filial de MBRF, con planes para alcanzar el 30% y el derecho de llegar hasta el 40%. El aumento de la participación tendrá lugar mediante una aportación de capital, 50% primaria y 50% secundaria.

Según el acuerdo de inversión, BRF GmbH aportará a BRF Arabia sus empresas de distribución situadas en Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, así como sus fábricas situadas en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos y también su negocio de exportación directa a clientes de esta región.

Los activos que se aportarán cuentan con un valor de empresa de US$2070 millones (1778 millones de euros), con unas ventas netas de US$2100 millones (1803 millones de euros) en los 12 meses anteriores hasta el mes de junio, equivalentes al 7,3% de los ingresos consolidados de MBRF y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de aproximadamente US$230 millones (197 millones de euros).

Los activos en Turquía no forman parte de la transacción. Además, MBRF y BRF Arabia suscribirán un acuerdo de suministro de productos renovable de 10 años, cuyo precio se basará en el coste total (metodología de coste más +5%) sujeto a las normas aplicables en materia de precios de transferencia.

La ampliación de esta empresa pretende reforzar la presencia regional de MBRF, ahora con el apoyo de HPDC más allá de Arabia Saudí, para garantizar "la solidez de las operaciones de la empresa y abriendo la posibilidad de expansión en la región".

A través del contrato de suministro, BRF Arabia seguirá beneficiándose de la base de activos de MBRF en Brasil, con competitividad global de costes y autorización de exportación en los principales mercados 'halal'. Las unidades de producción de MBRF en Brasil no forman parte de la transacción.