Brasil.- La COP30 entra en su recta final sin borradores que reflejen grandes acuerdos

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) ha entrado en su recta final sin que se conozcan borradores desde el martes. Según el procedimiento habitual, la presidencia brasileña tendría que convocar el plenario final para aprobar los textos finales. Durante la tarde de este jueves, llevará a cabo reuniones bilaterales y expondrá las propuestas de texto de cada materia, según han explicado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Después, se convocarán plenarios de cada materia con la intención de que los países cierren el acuerdo sobre aquellas cuestiones sobre las que haya consenso. Sobre el resto de materias continuarán las negociaciones hasta este viernes, cuando —según el procedimiento habitual de estos eventos— la presidencia brasileña tendría que convocar el plenario final. Sin embargo, Ecologistas en Acción no prevé para hoy ningún consenso excepto para cuestiones "formales".

Este plenario constituye el proceso final por el que todos los países se sientan juntos y ven el último borrador del texto final de la Cumbre, en el que aparecerían reflejados todos los acuerdos a los que los países han llegado durante las últimas dos semanas, según ha explicado en declaraciones a Europa Press el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, presente en Belém (Brasil).

Este borrador no está constituido por un texto, sino por todo un conjunto de ellos —los llamados "puntos de la agenda", que se van aprobando por partes. La presidencia ejerce como moderadora durante el proceso, en el que se van leyendo uno a uno los documentos y "si nadie pide la palabra antes de que el mazo caiga, se supone que están aprobados".

"Se puede pedir la palabra después de que el mazo caiga, pero en ese caso sería para que un país diga que aprueba el documento, pero que quiere que se anote que tienen todos estos problemas", ha puntualizado Andaluz.

Estos textos tienen una suerte de preámbulo —la "cover decision"— que recoge cuestiones más de carácter político y luego se incluyen los puntos concretos que hay que debatir. Una vez dé comienzo este plenario no puede suspenderse por mucho que la COP30 tenga previsto finalizar mañana viernes. Por ejemplo, en la Cumbre del año pasado no se alcanzó un consenso hasta el sábado 23 de noviembre.

Andaluz recalca que lo habitual hubiese sido ir conociendo borradores a lo largo de esta semana y critica el proceso "particularmente raro" que se está siguiendo en esta Cumbre, donde sólo ha recibido un "documento informal" por parte de la presidencia brasileña que "lo que hace simplemente es recoger un montón de cosas que se hablaron en la primera semana del evento".

"Entonces lo habitual hubiera sido que estos días hubiéramos ido conociendo textos y a medida que salían nuevas versiones fuéramos viendo si ya tenían menos opciones para elegir y por tanto ya estaban más cerca de ser aprobados", ha especificado.

A su juicio, lo más probable es que la presidencia brasileña vaya cerrando durante esta tarde pequeñas decisiones "fáciles y formales" que ya planteaba desde un principio y que "no tienen que ver con elementos de debate interno de cosas avanzadas".

Hace casi una hora, la COP30 ha desalojado debido a un incendio la Zona Azul, el pabellón en el que tienen lugar las negociaciones diplomáticas, según el medio brasileño O Globo. De acuerdo con el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos. Tal y como han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), toda la delegación española y los periodistas que les acompañaban en ese momento se encuentran bien.