Brasil: La Corte Suprema de Brasil autoriza la cirugía a Bolsonaro

Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, será trasladado mañana miércoles a un hospital privado para ser operado en Nochebuena de una hernia inguinal bilateral.

La decisión final la tomó el juez que conoce del caso, Alexandre de Moraes, quien previamente había autorizado la cirugía pero rechazó la solicitud de la defensa de arresto domiciliario.

El examen médico, realizado por el Instituto Nacional de Criminología de la Policía Federal, diagnosticó a Bolsonaro con hernia inguinal bilateral, con un empeoramiento progresivo de su estado clínico.

Según los peritos, la progresión de la afección está relacionada con el aumento de la presión abdominal, con episodios prolongados de hipo y tos crónica. (ANSA).