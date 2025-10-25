Brasil: la defensa del que fuera 'mano derecha' de Bolsonaro pide la anulación de su pena en relación a trama golpista

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

La defensa del que fuera 'mano derecha' del expresidente Jair Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, ha solicitado este viernes ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que se ponga fin al derecho del Estado de procesar o condenar al estamento militar, en relación a las acusaciones que pesan contra Cid, cuya condena sería anulada, como figura clave de la trama golpista orquestada tras las elecciones de octubre de 2022.

"Habiéndose dictado sentencia y cumplida la pena impuesta, resulta claro que no existe fundamento razonable para mantener medidas cautelares preventivas, facultando evidentemente al tribunal a flexibilizar estas medidas previamente impuestas, al menos en lo que respecta al pleno derecho a la circulación", ha argumentado el abogado del teniente coronel, César Bittencourt, en declaraciones recogidas por la Agencia de Brasil.

En esta línea, Bittencourt ha insistido en que su defendido, que actualmente se encuentra en libertad vigilada --con pulsera electrónica y prohibición de abandonar el país-- debería ser amnistiado dada la existencia de un acuerdo sellado con la Policía Federal y ha recordado que, además, cumplió ya con una pena de dos años en prisión durante la investigación.

Cid, Bolsonaro y otras seis personas más fueron condenados por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal el pasado 11 de septiembre, por una diferencia de cuatro votos a uno, acusados por los delitos de daño calificado mediante violencia y grave amenaza, golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal armada, además de deterioro de patrimonio protegido.