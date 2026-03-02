Brasil: La derecha brasileña se manifiesta en San Pablo entre tensiones internas

La marcha exigió la renuncia del presidente Lula y de los jueces de la Corte Suprema Moraes y Toffoli, además de reclamar la libertad del ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses por intento de golpe, y la amnistía para los condenados por los ataques a Brasilia del 8 de enero de 2023.

El ex presidente, según informó Folha de Sao Paulo, difundió a través de Ferreira una carta escrita desde la cárcel, en la que se lamenta de las críticas de la derecha hacia su esposa, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, subrayando que las candidaturas para las elecciones de octubre deben ser decididas "con diálogo, no con presiones o ataques entre aliados".

Al evento, que reunió a 22.800 personas según Poder360, asistieron también los gobernadores de los estados de Goiás, Ronaldo Caiado, y de Minas Gerais, Romeu Zema, mientras que Flávio Bolsonaro, precandidato presidencial de la derecha, hizo un llamado a la unidad y a la construcción de una mayoría parlamentaria para "cambiar Brasil". (ANSA).