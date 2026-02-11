Brasil: la derecha contra el desfile dedicado a Lula en el Carnaval de Río

Para los promotores, se trata de un homenaje cultural a una figura central de la historia nacional. Para la oposición, sin embargo, existe el riesgo de dar ventaja a Lula, lanzando así su campaña de reelección. El temor a cometer el delito de propaganda electoral anticipada también preocupa a algunos aliados del presidente.

El desfile está programado para el domingo, con la posible asistencia de Lula y la participación de la primera dama Janja ya confirmada.

El homenaje está en el centro de varias acciones legales que cuestionan tanto el contenido del desfile como su financiación. El partido Novo ha solicitado al Tribunal Superior Electoral (TSE) la prohibición del desfile, argumentando que el uso de símbolos vinculados a las campañas de Lula, como jingles históricos y el número 13 de su Partido de los Trabajadores (PT), podría beneficiar políticamente al presidente a través de la transmisión televisiva nacional.

La apelación incluye una solicitud de una multa de US$1,6 millones (10 millones de reales) para la escola, cuyo presidente honorario, Anderson Pipico, es concejal del PT en Niterói.

En otra iniciativa, el senador Bruno Bonetti y el diputado estatal Anderson Moraes, del Partido Liberal, han solicitado a los tribunales que bloqueen el desfile, impugnando el uso irregular de fondos públicos.

La atención se centra en la subvención de US$160.000 (un millón de reales) —la misma cantidad para todas las escuelas del grupo— de Embratur, una entidad vinculada al Ministerio de Turismo.

Mientras tanto, los tribunales ya desestimaron las dos primeras demandas interpuestas por la senadora del Partido Liberal, Damares Alves, y el diputado de UniÆo Brasil, Kim Kataguiri, en las que los parlamentarios alegaban perjuicios a las arcas públicas y malversación de recursos estatales para financiar el desfile. El juez declaró infundadas las bases de la demanda ante la ausencia de pruebas de perjuicios concretos a las finanzas públicas.

Los Académicos de Niterói, por su parte, reiteraron que el tema elegido para 2026 es de carácter cultural e histórico.

Titulado "De la cima del Mulungu, nace la esperanza: Lula, el trabajador de Brasil", el desfile recorrerá las etapas de la vida del presidente, desde su infancia en la pobreza en Pernambuco hasta sus luchas sindicales en San Pablo y su ascenso al poder, continuando la tradición del Carnaval de celebrar a figuras clave de la historia nacional. (ANSA).