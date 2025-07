Brasil.- La estrella de la música brasileña Toquinho recibe en Cartagena el Premio La Mar de Músicas

CARTAGENA (MURCIA), 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La estrella de la música popular brasileña, Antônio Pecci Filho, Toquinho, ha recibido en Cartagena (España) el Premio La Mar de Músicas. El festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena cumple 30 ediciones reconociendo la carrera del virtuoso guitarrista, cantautor y poeta. El galardón, elaborado por el creador Fernando Sáenz de Elorrieta, ha sido entregado por la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, en los prolegómenos del concierto que Toquinho ha ofrecido este 21 de julio en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado. Toquinho ha comentado al público que "el reconocimiento siempre es bueno, en cualquier etapa de la vida, pero más aún cuando lo tienes en vida. Estoy muy agradecido a La Mar de Músicas y a este calor humano que recibo de Cartagena. La guitarra siempre me abrió muchas puertas, y todo con mucho cariño y mucha verdad. Solo puedo decir: muchas gracias". PUENTE ENTRE BRASIL Y EL MUNDO La periodista Lara López ha presentado al premiado, del que ha destacado que pronto regresará a su país para celebrar su 80 cumpleaños, en una vida en la que se ha entregado a la música: 500 canciones y 60 álbumes con los que Toquinho ha tendido un puente entre el Brasil más íntimo y el mundo. Toquinho ha brindado al público de La Mar de Músicas un concierto especial junto a Camilla Faustino. También se ha subido al escenario Pasión Vega, con la que ha recordado a Serrat, interpretando 'Aquellas pequeñas cosas'. Pablo Alborán, también invitado a la gala, ha cantado en español junto a Toquinho 'Contigo Aprendí'. Y, además, se ha animado con Camilla y Toquinho a cantar en portugués -o 'portuñol', como ha bromeado Alborán- el tema 'Eu sei que vou te amar'. La noche estuvo repleta de éxitos brasileiros, levantando Toquinho los aplausos del público de La Mar de Músicas con canciones memorables, como 'Garota de Ipanema', 'Tarde em Itapuá', 'Tristeza' o 'Aquarela'. En esta última canción, la más popular de su repertorio, canta que ha surcado siete mares. "Toquinho navegó en el Auditorio Paco Martín siguiendo la brújula de La Mar de Músicas; con una actuación que dejó latente que en el festival de Cartagena emergen y brillan artistas de medio mundo cada mes de julio desde hace 30 años, componiendo así las olas de esos mares color azul que surca Toquinho", según las mismas fuentes. VINICIUS DE MORAES, ELIS REGINA, ANTONIO CARLOS JOBIM... Su maestría lo llevó a colaborar desde muy joven con leyendas como Vinícius de Moraes, Elis Regina, Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, Carlos Lyra o Chico Buarque, aportando su inconfundible talento como compositor y creando melodías que, siendo esencialmente brasileñas, se han convertido en universales. Su trabajo en La Fusa junto a Maria Creuza y el poeta Vinícius de Moraes, testimonio de la extraordinaria química musical entre ellos, convirtió en himnos canciones como Qué Maravilha. En España, tararear Aquarela nos trae a la memoria su propia versión en castellano, que luego reprodujeron otros artistas como Rosario o Seguridad Social. Además, recientemente, el público más joven la ha descubierto y disfrutado gracias a sus colaboraciones con Sílvia Pérez Cruz o C. Tangana. Con una trayectoria inigualable, abierto a muchas influencias, una contribución gloriosa a la música brasileña y un impacto global incuestionable, Toquinho es historia de la música en mayúsculas. Toquinho nació en São Paulo en 1946. El autor de Acuarela, Tarde em Itapuã o Que maravilha, lleva más de 60 años recorriendo los escenarios de todo el mundo. Hasta la muerte del poeta Vinicius de Moraes en 1980, escribieron más de cien canciones, grabaron casi 30 discos y compartieron unos 1000 recitales. Autor prolífico, confiesa que hasta ha olvidado alguna de sus composiciones. La leyenda brasileña actuará en Cartagena con artistas invitados, que se darán a conocer en vísperas de su concierto en el festival, y se unirán al brasileño para celebrar su vida. Referente e icono de la música popular brasileña, recibe el Premio La Mar de Músicas, como antes hicieron Eliades Ochoa, Rubén Blades, Youssou N*Dour, Salif Keita, Totó la Momposina, Oumou Sangaré, Susana Baca, Cheick Lô, Pablo Milanés, Omara Portuondo, Gino Paoli y Jorge Drexler. El público del festival pudo disfrutar este lunes de diferentes propuestas de músicas del mundo, como el dúo coreano de música electrónica Fat Hamster & Kang New, la mítica banda senegalesa Orchestra Baobab, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música africana, que puso a bailar a toda la plaza del Ayuntamiento. También estuvo presente la dama del jazz coreano, Youn Sun Nah, una de las voces más personales, cálidas y reconocibles del jazz mundial, que consiguió una atmósfera especial en el escenario Repsol del patio del antiguo CIM. La Mar de Músicas se celebra en Cartagena (España) durante todo el mes de julio, siendo del 18 al 26 su parte musical. Este 2025, el evento organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, celebra su 30 edición, consolidado como uno de los tres festivales más importantes de Europa de músicas globales, cuya programación se acerca a las musicales populares y de raíz, desde una visión contemporánea. Cada año está dedicado a un país o una temática y esta edición dedica un Especial Corea del Sur, donde además de música, tendrán protagonismo las letras, el cine y las artes del país asiático.